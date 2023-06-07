美媒：美國事前已知烏克蘭擬襲北溪天然氣管道

《華盛頓郵報》引述網上泄露的訊息稱，美國在北溪天然氣管道發生水下爆炸的三個月之前，已經掌握烏克蘭密謀策劃襲擊北溪管道。

這起襲擊發生在2022年9月。

美國官員此前告訴《紐約時報》，他們認為親烏克蘭團體應對北溪襲擊事件負責。 美國官員近日說，一系列的秘密襲擊是一些間接聽命於烏克蘭政府的親烏克蘭團體所為，其中就包括北溪襲擊。

但一份發布在Discord平台並由《華盛頓郵報》獲得的情報摘要顯示，美國和歐洲盟友在北溪管道遭襲擊之前，已知道北溪管道是烏克蘭很想下手的目標，還掌握了烏方計劃由潛水員和使用深水設備的具體細節。

《華盛頓郵報》星期二（6月6日）報道，2022年6月，美國中央情報局（CIA）通過一歐洲間諜機構獲悉，來自烏克蘭特種部隊的一個六人小組，計劃炸毀由俄羅斯輸往德國的這個離岸天然氣管道。

被控泄露大批美國情報文件的空軍國民警衛隊員特謝拉（Jack Teixeira），在社媒平台Discord分享了這份情報。《華盛頓郵報》稱從特謝拉的一名網友獲得情報副本。

這份情報是基於一名烏克蘭人提供的訊息，中情局於2022年6月與德國及其他歐洲國家共享了這份情報。

報道指多國官員證實，發布在Discord的情報摘要準確地闡述了中情局從一歐洲情報機構取得的信息。

《華盛頓郵報》應政府官員的要求，同意不公開這個歐洲情報機構的名稱以及破壞北溪管道計劃的某些信息，理由是消息來源和當局行動存在風險。

中情局沒有立即回應置評請求。

白宮發言人柯比被問及《華盛頓郵報》的報道時說，對北溪襲擊的調查正持續進行。他說：「我們最不想做的事，就是搶在調查結果出爐前在這裏發表任何評論。」

北溪天然氣管道泄漏事件發生在2022年9月26日。由俄羅斯向德國輸送能源的北溪天然氣管道項目，位於波羅的海海底的北溪一號與北溪二號管道於同一天發生爆炸，導致大量天然氣泄漏到附近海域。兩段管道平時由俄羅斯天然氣工業股份公司維護運營。

爆炸發生後，美國、歐盟、北約和俄羅斯皆指爆炸是人為破壞造成的。俄羅斯總統普京在與土耳其總統埃爾多安的談話中，表明北溪天然氣管道遭受了前所未有的國際恐怖攻擊。

北溪一號管道2011年建成，東起俄羅斯維堡，經由波羅的海海底通往德國。北溪二號管道2021年建成，與北溪一號基本平行，尚未投入使用，但有天然氣封存在內。

本文獲《聯合早報》授權轉載

