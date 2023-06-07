英媒：歐盟考慮強制禁用華為建設5G網絡

知情官員稱，歐盟正在考慮強制禁止成員國在5G建設中使用存在安全風險的公司，其中包括中國電信設備製造商華為。



據英媒星期三（6月7日）報道，知情人士透露，歐盟在這個時間點提出此舉，是因為擔心一些國家在這個問題上拖延時間。

歐盟委員會委員上星期五（2日）在一個會議上告訴歐盟電訊部長，儘管歐盟早前以提出將高風險供應商排除在外，但只有三分之一的歐盟國家禁止華為參與歐盟5G通訊的關鍵部分建設，這讓歐盟的集體安全曝險。

知情人士稱，如果包括德國在內的成員國繼續拖延，歐盟可能會對華為等被認為存在安全風險的公司實施強制性禁令。

報道也指出，由於歐盟的任何新法律都需要獲得歐洲議會和成員國的支持，因此在現任歐盟委員會2024年任期結束前，不太可能出台強制實施禁令的新規定。

華為認為，不遵循技術標準就評估網絡安全風險，或在沒有適當技術評估的情況下將特定供應商排除在外，違反了公平和非歧視原則。

歐盟成員國丹麥、瑞典、愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛，以及英國已經禁止華為參與其5G基礎設施建設。

也有一部份歐洲國家正在重新評估他們在關鍵電信基礎設施方面對中國的依賴。歐洲國家中人均接受中國投資最多的葡萄牙，正準備政策大轉彎，禁止華為部分5G設備使用。

本文獲《聯合早報》授權轉載

