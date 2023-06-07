英國前商務大臣：中國促外資回歸擴充　美國倘對華太過份導致不穩

據彭博社6月5日報道，英國議會上院議員、前商務大臣曼德爾森（Peter Mandelson）接受採訪時談到了不久前的中國之行。他表示，推動經濟復甦是中方當務之急，中方傳達了強烈訊息，鼓勵外資回歸或擴大在中國的業務。曼德爾森還指出，儘管美國否認對華「脫鈎」，但一些國際企業擔憂，如果美國做太過分將引發不穩定的局面。



本文原載於觀察者網，撰文：劉程輝，香港01獲授權轉載



目前是諮詢公司Global Counsel主席兼聯合創始人的曼德爾森說，中方希望私營部門和外國直接投資可以在經濟復甦中發揮作用。

「（中國）給我的訊息非常強烈：『我們想要外國投資，請鼓勵人們回歸或擴大在華規模。』我想說的是：中方除了與外國投資者對話外，還要了解他們對改革必要性的看法，這一點非常重要。」

他還表示，西方的跨國企業擔心，一旦中美爆發衝突將使他們陷入困境，所以這些企業傾向於採取對沖手段以減少風險。曼德爾森期待中國採取「明確行動，讓（外資）在中國做生意變得更容易」。

在被問及美國的立場時，曼德爾森說，儘管美國表示其目的不是讓西方與中國「脫鈎」，但許多商界人士擔心，「脫鈎」可能不是美國行動的目的，但可能最終導向這一後果。

「人們有一種感覺，一旦美國可能做得太過份，那或許會導致不穩定的局面。就像一些國際企業一直對我說的那樣。」

6月1日，中共中央對外聯絡部部長劉建超在北京會見曼德爾森。劉建超強調，中國正全面推進中國式現代化，將給包括歐洲在內的世界各地區提供更多發展機遇。

曼德爾森表示，當前世界形勢與過去非常不同，歐洲國家無意遏制中國發展，不支持同中國「脫鈎」。期待歐洲商界在華經商和投資能繼續享受良好營商環境和機遇，也希望雙方通過政黨渠道促進英中、歐中關係積極發展。

近幾個月來，摩根大通、特斯拉、星巴克等一眾外資巨頭們掀起了訪華熱潮。

中國外交部發言人毛寧5月30日表示，中方一向歡迎各國工商界人士訪華，更好地了解中國，推進互利合作。中方也堅定推進高水平對外開放，致力於打造市場化、法治化、國際化的營商環境。我們樂見外資企業在華投資興業，深耕中國市場，共享發展機遇。