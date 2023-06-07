美國未確定烏克蘭水壩爆炸是否俄羅斯所為｜多圖

美國白宮仍無法對烏克蘭南部水壩遭破壞的原因下定論，但正在評估爆炸是俄羅斯所為的有關報道。



路透社報道，烏克蘭南部赫爾松州港口城市新卡霍夫卡（Nova Kakhovka）的一座大型水壩，星期二（6月6日）被炸。位於第聶伯河的這座水壩自去年被俄羅斯控制。

水壩因爆炸引發決堤，周圍的一些村莊被淹沒，當地的飲用水和電力供應面臨威脅。

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美國拜登星期二在白宮內閣會議上說，美國將繼續為烏克蘭提供支持。拜登說：「我們不會離開。我們會幫助烏克蘭。」

同日，白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）說：「我們已看到有關俄羅斯應對水壩爆炸負責的報道。我們正在盡最大的努力評估這些報告，我們正在與烏克蘭當局合作收集更多訊息，但我們還無法對這起事件做出結論。」

他說，可以確定的是，這起爆炸將給烏克蘭人民和該地區帶來巨大影響，預計將會導致許多人死亡，迫使數以千計的人疏散，還可能對烏克蘭的能源安全造成毀滅性的影響。

基輔指責俄羅斯是幕後黑手，克里姆林宮反指烏克蘭蓄意破壞了水壩。

柯比說，現在討論水壩爆炸對烏克蘭計劃已久的反攻行動的潛在影響，還為時過早。

他指出，爆炸發生時，水壩是由俄軍非法佔領和控制，但美國官員尚未確定這是否一起蓄意行為。

當被問及破壞水壩是否構成戰爭罪時，柯比說，國際法禁止破壞民用基礎設施。

本文獲《聯合早報》授權轉載

