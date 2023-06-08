中國駐美大使謝鋒：中美要探索新時期正確相處之道

中國駐美國大使館稱6月7日，中國駐美國大使謝鋒應邀出席美中貿易全國委員會（U.S.-China Business Council）為其履新舉行的歡迎活動並發表主旨演講，指出兩國應相互尊重、和平共處、合作共贏，探索新時期中美正確相處之道。



謝鋒說，世界要好起來，中美關係就不能再壞下去。

謝鋒說，習近平主席指出，中美關係不是一道是否搞好的選擇題，而是一道如何搞好的必答題。地球足夠大，容得下中美各自和共同發展。習近平主席提出相互尊重、和平共處、合作共贏三條原則，指明瞭新時期中美正確相處的治本之道。相互尊重是前提，和平共處是底線，合作共贏是目標。中方一如既往重視中美關係，願與美方共同努力，把握正確方向，推進對話合作，拆除危險燃爆點，以實際行動落實兩國元首巴釐島會晤達成的重要共識，爭取中美關係早日回歸正軌。

謝鋒說，美方應該尊重中國人民選擇的發展道路、政治制度和發展權利，尊重中方的核心利益和重大關切，確保中美關係沿着正確航向前行，不衝突、不對抗、不打新冷戰。當務之急是切實管控好台灣問題這個最大風險點。沒有人比中方更希望和平解決台灣問題，更不願意看到台海生戰生亂，搞兵棋推演的不是中方，改變現狀的也不是中方，製造危機的更不是中方。台灣當局「倚美謀獨」和美一些人鼓譟「以台制華」才是對台海和平穩定的最大威脅。現在最根本的是不折不扣堅持一個中國原則，最重要的是用行動恪守中美三個聯合公報，最緊迫的是言行一致反對「台獨」冒險挑釁。