加拿大山火持續　美國東部「泥黃煙霧壟罩」如世界末日

加拿大山火自上月延燒至今，全國各地發生數百場火勢，各地的火災已經燒毀了逾380萬公頃的土地，是每年這個時候的山火10年平均水準的12倍。美國新英格蘭地區（New England）數百萬人廣泛受到影響，泥黃色的煙霧籠罩當地整個天空，情況猶如末日電影的情景，空氣刺鼻難聞且PM2.5濃度超出世衛標準10倍，讓當局緊急發布空氣污染警報，專家預期情況還會持續數天。



據《美聯社》報導，加拿大的山火越燒越烈，由西岸各省至東岸魁北克都無一倖免，美國東北部亦受到山火的影響，紐約州水牛城（Buffalo）、俄亥俄州克里夫蘭（Cleveland）等多地的天空都一片混濁；其中，紐約市更是煙霧瀰漫、能見度大減，費城地區的晚霞甚至也因濃煙而變成詭異的紫色。

美國環境保護署（EPA）將東北地區大部分地區的空氣品質列為「不健康」，尤其是對有呼吸道問題的人有風險。公共衛生官員呼籲民眾不要在戶外運動，並盡可能地減少與煙霧的接觸，因為空氣會帶來直接和長期的健康風險。

紐約州長Kathy Hochul已宣布，8日起免費向該州居民發放100萬個口罩，「這是一個暫時的情況，這並非新冠疫情。」她補充說，紐約市的公共汽車和火車有高品質的空氣過濾系統，強調是安全的出行方式。

加拿大官員表示，該國正在形成有記錄以來最嚴重的野火季節。專家指出，較正常情況下更溫暖、更乾燥的春天是這一趨勢背後的原因，而這些氣候變化的條件預計將持續到整個夏天。目前，重災區為魁北克省，當地有150場大火正在燃燒。當局昨日（7日）表示，該省預計將有超過15,000名居民被迫疏散。

白宮於7日宣佈，600多名美國消防員已被派往加拿大，協助當地官員應對山火。同日，美國總統拜登（Joe Biden）與加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）舉行電話會議，討論最新的情況。