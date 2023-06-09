加拿大山火｜美國航班受阻及活動取消　拜登增派人手跨國救災

加拿大數百場山火產生的煙霧，繼續籠罩美國廣泛地區。美國聯邦航空局（FAA）6月8日一度暫停飛往紐約拉瓜迪亞（LaGuardia）機場和費城的航班，飛往新澤西州的航班則延誤。白宮取消原定8日舉行同志驕傲月（Pride Month）數千人慶祝派對，改為10日舉行。總統拜登（Joe Biden）表示，已指示國家跨部門消防中心（National Interagency Fire Center）向加拿大增派消防人手，並提供滅火飛機等援助。



加拿大山火造成嚴重空氣污染，美國國家氣象局（ National Weather Service）8日繼續向東岸至中西部地區，發出空氣質量警報。10幾個州的衛生部門警告，由於大氣中的微細懸浮粒子含量高，身處戶外或導致呼吸系統問題。

紐約市8日的空氣質量指數為「不健康」，首都華盛頓更錄得污染超標，許多人戴上N95口罩。大量學校繼續取消了戶外活動，首都華盛頓的國家動物園關閉，職棒華盛頓國民隊（Washington Nationals）取消主場賽事。原定8日晚上在華府富蘭克林公園（Franklin Park）舉行的音樂會和露天電影放映，也都宣布取消。

國家氣象局專家穆利納克斯（Peter Mullinax）表示，煙霧天氣可能會持續到11日，屆時新的風暴系統會改變風向，並為部份地區帶來降雨機會。到下周初，污染問題會進一步緩解。

過去幾周，美國已向加拿大派遣數百名消防員，拜登8日表示將加派人手。歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）8日表示，法國、葡萄牙和西班牙已派出逾280 名消防員。

另外， 南非、澳洲和新西蘭也向加拿大派員支援。