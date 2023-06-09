美兩參議員提法案　禁聯邦航空局使用中國無人機

美國2名聯邦參議員6月8日表示，他們已提案禁止聯邦航空局（FAA）購買或使用中國製無人機。該法案又要求，FAA須在一年之內，以美國或盟國生產的無人機，替換目前使用中的10多架中國製無人機。



該法案由共和黨參議員布萊克本（Marsha Blackburn）及民主黨籍的情報委員會主席沃納（Mark Warner）提出，禁令也適用於俄羅斯、伊朗、朝鮮、委內瑞拉和古巴製造的無人機。

布萊克本表示，美國納稅人的金錢，不應該用於購買敵對國家製造的無人機，此法案有助遏制對手無人機進口，讓美國更安全，並推動本土生產。

共和黨參議員魯比奧（Marco Rubio）上週以安全問題為由，要求國會警察（Capitol Police）停止使用中國製造商Autel Robotics生產的無人機。

2023年4月，共和黨眾議員斯蒂芬尼克（Elise Stefanik）及加拉格（Mike Gallagher）也提出法案，要求將中國無人機生產商大疆創新（DJI）加入聯邦通訊委員會（Federal Communications Commission）的限制名單，禁止在通訊基建上使用該公司產品。2名議員表示，在美國銷售的無人機中，超過50%是由大疆製造。