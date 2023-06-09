洪都拉斯總統將訪金磚國家銀行與華為研發中心　將晤習近平

洪都拉斯總統希奧拉瑪・卡斯特羅（Xiomara Castro）6月9日抵達上海，對中國進行一連5天的國事訪問。她將與中國國家主席習近平會晤，在此之前，她將訪問金磚國家新開發銀行及華為研發中心。



這是卡斯特羅首次對中國進行國事訪問，兩國首腦將舉行歷史性會晤，共同規劃和引領中洪關係未來發展。

俄衛網9日稱，根據洪國總統秘書塞拉亞（Héctor Manuel Zelaya）Twitter推文，卡斯特羅將訪問金磚國家新開發銀行（New Development Bank，NDB），與行長羅塞夫（Dilma Rousseff）會面。卡斯特羅也將到訪華為研發中心。

中國外交部拉美司參贊陳平稱，卡斯特羅與上海市副市長華源和中國外交部部長助理華春瑩會面。陳平也在Twitter賬號發布她與中國官員會面的照片。

卡斯特羅抵達上海她所下榻的酒店時受到熱烈歡迎，上海老爵士樂隊演奏她喜歡的歌《洪都拉斯、歌聲與生命》（Honduras, canción y vida）。

中國駐洪都拉斯大使館開館儀式5日在洪都拉斯首都特古西加爾巴（Tegucigalpa）舉行，中國駐洪都拉斯使館臨時代辦于波與洪都拉斯外交部長雷納（Enrique Reina）共同為使館揭牌。雷納指，卡斯特羅9日會啟程訪問中國，預定行程為期4天，期間料將簽署幾項合作協議。

↓卡斯特羅在Twiiter也稱會在9日至14日訪華：

雷納在致辭中還表示，洪都拉斯與中國建交是洪方獨立自主的決定，有助於洪方發展多元化國際關係，加入世界主流。洪方將堅定恪守一個中國原則，希望兩國共同推動貿易合作，以改善洪都拉斯基礎設施、助力減貧事業、創造就業機會，加強民眾福祉、促進社會繁榮。

洪都拉斯外交部3月25日宣布與台灣斷交並於翌日與中國建交。