美參議院委員會促終止中國發展中國家地位　北京：非美國說了算

美國參議院外交關係委員會6月8日通過《終止中國發展中國家地位法案》（Ending China's Developing Nation Status Act），要求華府對國際組織施加影響，剝奪中國的「發展中國家」地位。中國外交部8日回應稱，中國是不是發展中國家，不由美國說了算。



中國外交部發言人汪文斌8日在例行記者會表示，美國想把發達國家的帽子強加給中國，不是出於對中國發展成就的讚賞肯定，而是醉翁之意不在酒，要把剝奪中國的發展中國家地位作為遏制中國發展的一張牌。

他稱中國作為世界上最大發展中國家的地位，有着充份事實依據，也有着堅實國際法基礎，不是美國國會一紙法案就能一筆勾銷，中國作為發展中國家享有的合法權利，也不是美國國會山上的政客們動動嘴皮就能取消。

他表示，美國議員聲稱中國利用發展中國家地位逃避國際責任，奉勸美方大可不必擔心，無論是對世界經濟增長的貢獻率，還是聯合國會費和維和攤款繳納額度，中國所作的貢獻都遠遠超過絕大多數發達國家。

他指中國是不是發展中國家，不由美國說了算，美國抹殺不了中國仍是一個發展中國家的基本國情，也阻擋不了中國邁向民族復興的堅定步伐，美方與其為如何讓中國戴上發達國家這頂帽子傷腦筋，不如早點摘掉自己頭上「霸凌霸道」的帽子。

美國外交關係委員會成員8日一致通過法案，目的是透過剝奪中國的「發展中國家」地位，從而令中國不再在某些組織或條約中享有優惠。

同類法案3月已在眾議院獲得通過，兩黨議員罕有地立場一致，以415票贊成、0票反對過關。