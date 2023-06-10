日本山陽新幹線夜車撞死人　被困車廂400乘客早上才脫困

日本山陽新幹線列車6月8日深夜行駛時，司機因聽見異響緊急停車。警方稱列車撞死1人。約400名乘客因此被困在兩列車內等待約5小時，至清晨列車埋站才脫困。



日本共同網9日稱，事發經過是在當地時間6月8日晚上10時15分左右，一列從鹿兒島中央站開往新大阪站的山陽新幹線列車正以時速約300公里行駛，來到在岡山站到相生站之間。JR西日本公司稱司機聽到聲響，立即進行緊急煞車，但列車在滑行約4.5公里後才完全停下來。

岡山縣警方稱，經調查發現列車撞上一成年男子。他其後被證實當場死亡。

此事導致列車及附近另一列從東京站開往廣島站的列車被迫在軌道上臨時停車，合計約400名乘客在車內等了約5小時。

JR西日本公司稱除了上述兩列新幹線列車，還有12列新幹線列車在其他車站臨時停靠。

關西電視台稱JR西日本公司事後公布涉事列車照片，可見車頭外罩因碰撞導致破損與脫落。

日本放送協會（NHK）稱事發後因警方必須到場記錄，鐵路營道商也要檢查列車及設備，所以山陽新幹線新大阪站到廣島站區間雙線停駛合計逾5小時，造成14列新幹線列車被迫在車站或軌道上臨時停車，影響約4000名乘客。

事故列車上約150名乘客一直等待，直至所有檢查結束、列車行駛到姬路站才能離開並下車。