美官：中國在古巴營運升級情報基地設施　蒐集美國情報

美媒6月8日稱中國和古巴已同意建立一個能夠監控美國東南部通訊的中國間諜設施，美國、古巴及中國否認，但美國政治新聞網站「政治報」10日援引拜登政府一位不願透露姓名的美國官員稱，中國有在包括古巴在內多地建立基地。



有關消息《華爾街日報》6月8日已報道，之後三國相繼回應。該報援引知情美國官員的話報道，中國和古巴達成秘密協議，在島上建立中國基地，可能用於監視美國。

「政治報」10日則援引拜登政府未具名官員的話指出，「基地」是在拜登上台之前建立的，並在2019年將它的設施升級。

匿名官形容這是華府「持續關注的問題」（ongoing concern），美國已在採取步驟處理它。

該報援引一位不願透露姓名的官員的話報道：

本屆政府2021年1月上台時，我們聽取了簡報，（涉及）中國在全球範圍內擴大其海外後勤、建立基地、建立基礎設施，以讓（軍方）更遙距投射和維持軍事力量的一系列敏感舉措。 美國匿名官員

這種努力包括在古巴設立中國情報收集設施。事實上，中國在2019年對其在古巴的情報收集設施進行升級。這在情報記錄中有詳細記錄。 美國匿名官員

「政治報」援引這官員的話稱，美國政府受到拜登指示，通過與中國的外交接觸「解決了這個問題」。

該報援引官員的話稱：

我們認為中國當局沒有……如他們所願。中國將繼續努力加強其在古巴的存在，我們將繼續進行干擾 美國匿名官員

美古中否認

白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）回應稱，報道並不準確。

古巴副外長德科西奧（Carlos Fernández de Cossío Domínguez）6月9日發表聲明稱，古巴否認與中國就建立軍事基地監視美國達成協議的報道。

他在Twitter上寫道：「美國《華爾街日報》6月8日刊登了一篇完全虛假、毫無根據的報道，根據該報道古巴和中國在軍事領域存在一項協議，目的是建立一個從事間諜活動的基地。」

中國外交部發言人汪文斌6月9日在例行記者會回應有記者就報道提問稱，「我不瞭解你所說的情況」。他指出：「眾所周知，造謠污衊是美國的慣用伎倆，肆意干涉他國內政是美國的專利。」

圖為2015年5月9日，兒童在哈瓦那一個球場玩耍，他們後方有一面古巴國旗。（Getty）

《華爾街日報》稱涉事設施將設有中國最先進的軍事與情報設備，使北京得以收集美國東南部的電子通訊，該範圍有多個美國軍事基地，且能監控美國船隻的動向。

內文指出，此消息來自美方最近幾週收集的情報，可信度很高。美方官員認為，屆時美國將有大量電郵、電話和衛星傳輸數據被竊取。

報道指，相關設施距離美國佛羅里達州只有約160公里。