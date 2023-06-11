日媒：日本修訂《開發合作大綱》加強對外伸援　抗衡中國一帶一路

日本政府將落實新政策，主動向發展中國家提供援助，而不是等待受援國提出要求。這相信是為了與中國的一帶一路倡議抗衡。



《日經亞洲》報道，日本內閣星期五（6月9日）通過了修訂的《開發合作大綱》（Development Cooperation Charter）。日本上一次是在2015年修訂這個對外經濟援助計劃。

《開發合作大綱》一般是10年修訂一次。日本首相岸田文雄這次提早兩年修訂，凸顯了日本對中國日益崛起的擔憂和解決其他全球挑戰，如俄烏戰爭影響的急迫性。

根據修訂後的大綱，日本將在「沒有經濟脅迫，也不損害發展中國家獨立和可持續」的情況下與受援國合作。

日本也希望充分發揮技術優勢，在受援國提出要求之前就主動提案，更好地應對受援國的需求。

日本對外伸援 不易超華

然而，日本的對外援助要超越中國並不容易，日本至今發放給對外援助的資金一直維持在國民總收入的0.4%，低於國際基準的0.7%。

日本在現財政年為「政府開發援助」（Official Development Assistance，ODA）撥出的預算為5709億日圓。自2015年以來，這筆資金逐年增加，但也只是1997財政年的1.16萬億日圓峰值的一半左右。

相較下，據美國企業研究所估計，中國一帶一路倡議2019年的年投資額已達1000億美元。

疫後，中國縮減了這些投資，但每年撥出的資金仍高達600億至700億美元。中國國家主席習近平計劃在今年舉行第三屆一帶一路峰會，這意味着中國可能再次加大對外經濟援助。

圖為2022年7月21日，路透社發布包括中國及日本國旗的設計圖片。（Reuters）

不過，日本希望重質輕量，為發展中國家提供專業知識，例如在依賴化石燃料的國家開展脫碳項目，以及在數碼領域培訓專業人員等。

修訂後的大綱也強調與私營部門和民間組織合作，以及引入新資金的重要性。

日本是在1950年代開始為發展中國家提供政府開發援助，作為二戰賠償的一部分。1989年，日本超越美國，成為最大的援助國。

中國也曾是日本的最大受援國。日本自1979年開始向中國提供政府開發援助，為中國經濟發展提供了助力，但日方對華的援助已在去年終止。

本文獲《聯合早報》授權轉載

