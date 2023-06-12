英寄宿學校16歲男生涉錘襲3師生　一受害人傳為港生仍昏迷

英國德文郡（Devon）蒂弗頓（Tiverton）一所寄宿學校，6月9日發生校園襲擊事件。一名16歲學生涉嫌以錘子先後襲擊兩名學生、一名教師，其中一名學生重傷危殆。網傳其中一名受害者為香港男生，獲英國5大腦科醫生之一為其做手術，現仍昏迷未醒。



事發的Blundell’s School 為擁有超過400年歷史的寄宿學校，宿生每學年費用為41,325英鎊 。事發後來自該鎮的16歲男生，因涉及三項故意造成嚴重身體傷害罪被捕。

據當地救護車服務中心表示，是在9日凌晨1時左右接到報案。當局派出了多部救護車及應變小組等，以陸空方式將三名傷者送往醫院。 目前，三名傷者中有一人危殆、一人穩定。當地警方表示已尋獲武器， 並在繼續調查事件，包括行兇學生動機。

英國廣播公司（BBC）指校長維倫加（Bart Wielenga）向家長致函稱，相信今次是個別事件，宿舍附近將會有警察駐守一段時間。學校正與警方密切合作，並敦促父母不要參與猜測，又或在社交媒體上發帖。

在香港的網上群組，11日有疑似受害者家長發帖稱，兒子是香港人，已獲英國5大腦科專科醫生之一做手術，但仍然昏迷未醒，希望大家集氣讓兒子盡快蘇醒。不過，此消息尚未獲校方證實。