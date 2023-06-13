BioNTech新冠疫苗涉副作用　德國首宗索償延期審理

德國藥廠BioNTech與美國藥商巨頭輝瑞（Pfizer）攜手生產的新冠疫苗，被指引發不良反應遭入稟。入稟女子指該廠疫苗造成副作用，要求賠償至少15萬歐元，為德國首宗針對新冠疫苗的索償案。案件原定6月12日在漢堡（Hamburg）地方法院開審，但因原告律師臨時要求更換法官，庭審延期。



入稟女子根據德國隱私法，要求法院不公開其姓名。她指接種由BioNTech生產的新冠疫苗後，出現上半身疼痛、四肢腫脹、疲勞和睡眠障礙。其代表律師烏布里希（Tobias Ulbrich）日前表示，將在法庭上挑戰歐盟藥品管理局 (EMA) ，以及德國當局對疫苗的風險評估。

但在庭審開始前，原告律師質疑法官或存偏見，要求對方迴避，並改由多名法官共同承審此案，聆訊宣布押後。法院表示，將在幾天內就原告請求作出決定。

德國料將出現索償潮，烏布里希表示，其律師事務所已承接約250宗同類索償。另一家律師事務所也表示，正處理約100宗針對新冠疫苗副作用的索償案。

消息人士稱，如果原告勝訴，暫難確認將由誰來支付賠償。由於歐盟與疫苗生產商簽有全部或部份責任豁免的協議，可能迫使最終要由歐盟各國政府承擔費用。BioNTech表示，全球約15 億人接種該公司的新冠疫苗，其中德國佔逾6,400 萬人。