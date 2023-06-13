安倍晉三遇刺｜日本奈良法院現不明包裹虛驚　日媒：減刑聯署

日本媒體星期二（6月13日）報道，導致奈良地方法院取消日本前首相安倍晉三槍殺案聆訊的可疑物件裏，其實只有一份請願書，並沒有爆炸物。



涉嫌於2022年槍殺安倍晉三的山上徹也，原定星期一（12日）在奈良地方法院出席審前聆訊。

日本放送協會（NHK）報道，可疑物件為一個盒子，盒子裏有一份打印文件，是Change.org要求法院對山上徹也從輕發落的請願書。

由於金屬探測器在探測可疑物件時發出聲響，法院馬上報警並疏散所有人。

炸彈專家把物件轉移到一個空曠地方，並對包裹進行了調查。警方發言人告訴法媒，沒有發現爆炸物或危險物質，但也沒有提供更多詳情。

Change.org發起人向NHK證實，是他們將這份文件寄到法院，還說他們自2022年以來已收集到1.3萬人的簽名。

這名發起人說：「我把請願書寄到法院，希望能讓更多關心此事的人看到。」

他還解釋說：「由於請願書很厚，昨天又下雨，我把請願書放在紙板盒裡……我絕對沒有妨礙司法公正的意圖。」

NHK沒有公開這名發起人的身份。

另據共同社報道，寄件人在得知請願書引發安全警報後，親自聯繫了警方。

奈良法院和警方拒絕證實媒體報道屬實。

現年42歲的山上徹也面臨謀殺和違反軍備控制法罪名，如果罪名成立，可能會面臨死刑。

2022年7月8日上午，67歲的安倍晉三在奈良市街頭髮表助選演說時，被山上徹也近距離開槍殺害，震驚國際。

山上徹也被捕後供稱，他的母親向統一教捐贈了大筆金錢導致家庭生活陷入混亂，他因此對統一教懷恨在心，襲擊安倍晉三是因為他認為安倍晉三與統一教存在密切關係。

本文獲《聯合早報》授權轉載

