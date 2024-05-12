她發起母親節　又為廢除它終身奔走　終難敵潮流含恨而去

這個周末，街上店鋪都售賣着鮮花，讓子女在母親節向媽媽表達心意。不過母親節的歷史卻十分沉重。美國撰稿員賈維斯（Anna Jarvis）花了半生氣力推動成立母親節，但她卻不滿節日變得商業化，最終帶着痛恨走向生命的終點。



美國撰稿員賈維斯花了半生氣力推動成立母親節，但她卻不滿節日變得商業化，最終帶着痛恨死去。（網上圖片）

西維珍尼亞州格拉夫頓（Grafton）一座教堂據稱是第一個慶祝母親節的地方，在2003年，研究生安托利尼（Katharine Antolini）在教堂廚房發現了一箱有關母親節的文件，「有些文件已有百年歷史，我在想，不能讓它這就這樣放着。」就是她便展開研究，把這段歷史帶到陽光下。

西維珍尼亞州一名撰稿員賈維斯花了半生的氣力去推動設立母親節，她在1912年辭掉了工作，成立了母親節國際協會，宣傳成立母親節想法，又不斷去信各州州長，說服他們定立母親節，終於在1914年由前總統威爾遜（Woodrow Wilson）簽署國會議案宣布設立母親節。

西維珍尼亞州格拉夫頓據稱是第一個慶祝母親節的地方。（網上圖片）

不過，設立母親節的想法不是源自賈維斯，而是她的母親里夫斯（Anna Reeves）。在里夫斯身處的美國正在打內戰，由於當時衛生條件欠佳，嬰兒存活率很低，她產下的13個孩子，最終僅有4個嬰兒存活。當時很多婦女並不知道嬰兒夭折的原因，她便聯同當醫生的哥哥舉辦工作坊和「媽媽會所」，教導其他媽媽一些衛生知識和醫護常識，像如何使用繃帶，以提升嬰兒的存活率。

美國撰稿員賈維斯花了半生氣力推動在美國設立母親節。（網上圖片）

有一日里夫斯祈禱說，希望可以成立一個節日紀念母親的偉大。這段說話讓賈維斯聽到，後來她便着手為母親實現夢想。她挑選了最接近母親生日的日子為母親節，又以里夫斯喜愛的康乃馨作紀念。

賈維斯在1927年接受訪問說：「康乃馨的花瓣不會垂下，而是緊緊擁抱着花心直到死去，就像母親擁抱孩子一樣，她們的母愛永遠不會消減。」

不過，安托利尼認為里夫斯的原意，與賈維斯後來設立母親節的意義有點不同。里夫斯的原意是讓一眾母親聚起來，幫助其他有困難的母親，而賈維斯倡議母親節則僅是讓兒女感謝母親的偉大。

不滿母親節變得商業化

母親節終於在賈維斯的努力下成為節日。然而賈維斯看到賀卡公司及花店把母親節變得商業化，而慈善組織美國戰爭母親（American War Mothers）則售賣康乃馨來募款，完全扭曲了賈維斯的原意。她在美國戰爭母親的大會上向組織成員大喊，不滿它們騎劫了母親節。

眼見母親變得普及，但每個人都套上了自己的定義，賈維斯便開始對抗賀卡公司、糖果店及非營利組織等。不過，最終她亦無法抵抗商業化的潮流，在療養院含恨而終。

（綜合報道）