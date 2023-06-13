巴勒斯坦總統阿巴斯訪華　中國學者談聚焦兩方面

巴勒斯坦總統阿巴斯（Mahmoud Abbas）6月13日抵達中國北京首都國際機場，正式開啓為期4天的國事訪問。中國學者認為阿巴斯此訪主要聚焦兩方面，一個是推動巴勒斯坦與以色列和平進程，另一個是幫助巴勒斯坦擺脫經濟困境。



阿巴斯13日抵達北京，中國外交部副部長鄧勵在現場迎接。這次是阿巴斯第五度訪華，中國外交部形容他是「中國人民的老朋友、好朋友」，也是2023年中方接待的首名阿拉伯國家元首。

《北京日報》旗下微信公眾號「長安街知事」報道，寧夏大學中國阿拉伯國家研究院院長李紹先談到近年來巴勒斯坦問題被嚴重邊緣化，巴勒斯坦、以色列之間衝突不斷，一邊是以色列大力推行擠壓巴勒斯坦生存空間的政策，另一邊美國試圖單方面推動以色列與阿拉伯國家之間實現和解。

他認為中國近來有一系列舉動，顯示出在巴勒斯坦、以色列和談方面，扮演積極勸和促談角色的極大意願，包括中國政府中東問題特使翟雋今年曾訪問以色列，與該國外長會晤，就巴勒斯坦問題交換意見，隨後又趕往巴勒斯坦，阿巴斯當時在總統府會見翟雋一行人。

李紹先認為，阿巴斯此訪主要聚焦兩方面，一是推動和平進程，如何重啟巴勒斯坦、以色列和平進程，推動兩國談判，將成為重中之重。受制於猶太人定居點等問題，兩方和談自2014年起陷入停滯狀態。

另一是幫助巴勒斯坦擺脫經濟困境。在經貿合作方面，中國和巴勒斯坦自由貿易區協定在談判進程中，2019年，中巴啟動自貿區首輪談判，就談判職責範圍文件達成一致。中巴雙方都認為，簽署自貿協定將進一步密切雙邊經貿關係。