回應耶倫　中國外交部：IMF與世界銀行不是美國的

美國財長耶倫（Janet Yellen）6月13日表示國際貨幣基金組織（IMF）與世界銀行反映美國的價值觀，對來自中國等地的不可持續貸款起到對沖作用，中國外交部14日回應指，IMF與世銀是多邊金融機構，不是「美國國際貨幣基金組織」，也不是「美國世界銀行」。



中國外交部發言人汪文斌14日在例行記者會表示，國際貨幣基金組織和世界銀行是多邊金融機構，是反映國際關係民主化的平台，在充分反映各成員國利益的基礎上推動國際合作。它們不是「美國國際貨幣基金組織」，也不是「美國世界銀行」。

他指中國始終遵循國際規則、基於公開透明原則同發展中國家開展投融資合作，不附加任何政治條件，不尋求任何政治私利，中國一直幫助發展中國家緩解債務負擔，在二十國集團緩債倡議中所作的貢獻最大。

他又表示，世界銀行統計數據顯示，發展中國家主權債務中，多邊金融機構和商業債權人佔比超過八成，這是發展中國家債務壓力的最大來源，去年以來，美國以前所未有的幅度加息，使有關國家債務問題雪上加霜，導致全球金融市場震盪加劇。

他指美國應當拿出實際行動幫助發展中國家，推動多邊金融機構積極參與債務處理問題，而不是把地緣對抗那一套引入多邊金融機構。

耶倫13日在美國國會表示，IMF與世銀對各地的支援，對來自其他國家如中國的不透明、不可持續貸款起到對沖作用，她還指不認為中國有資格獲得世界銀行貸款。