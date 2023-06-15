聯合國報告：全球被迫流離失所人數達1.1億　創歷史新高

撰文：聯合早報
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聯合國難民署估計，截至2023年5月，全球約有1.1億人被迫流離失所，為歷來新高。

根據難民署星期三（6月14日）發布的年度報告，截至2022年底，全球流離失所人口達到1.084億，比一年前增加1,910萬，是自1975年有記錄以來的最大增幅。

其中，3,530萬人被迫逃到國外，6,250萬人在本國境內流離失所，540萬人尋求庇護，520萬人需要國際保護。

進入2023年，這一趨勢並未減緩，到5月，流離失所人口估計已增至1.1億。

報告指出，俄烏戰爭、阿富汗逃亡潮與蘇丹衝突，把流離失所的難民人數推高到前所未見的水平。52%的難民來自敘利亞、烏克蘭和阿富汗三國，而自2023年4月中蘇丹衝突爆發以來，當地已有約46.7萬人出逃、逾140萬人在國內流離失所。

圖為2023年5月9日，逃往鄰國乍得尋求庇護的蘇丹難民。（Reuters）

聯合國難民事務高級專員格蘭迪（Filippo Grandi）在日內瓦的記者會上說：「有1.1億人因衝突、迫害、歧視和暴力而逃亡，這往往夾雜其他因素，特別是氣候變化帶來的衝擊。這是對我們世界現狀的控訴。」

格蘭迪說，流離失所人口很可能會繼續增加；與此同時，難民在幾乎所有地方都面對着更不友善的環境。他敦促各國領導人發揮領導力，讓公眾了解難民應獲得國際保護。

報告顯示，約76%的難民逃到中低收入國家，其中46個最不發達國家就收容了20%以上的難民。接納最多難民的國家依次為土耳其、伊朗、哥倫比亞、德國和巴基斯坦。

本文獲《聯合早報》授權轉載

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