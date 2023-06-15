俄士兵向烏軍無人機舉手勢投降畫面熱傳　筋疲力竭身邊隊友陣亡

俄羅斯與烏克蘭的戰爭持續逾1年，雙方在烏東、烏南激烈對戰，一段俄國士兵向烏軍無人機舉手勢投降的影片在網絡熱傳，他當時在壕溝內筋疲力竭，身邊兩名隊友均在受傷後自盡。美媒6月14日刊出對這名30歲士兵Ruslan Anitin的採訪。



烏軍第92旅無人機部門指揮官費多倫科（Yuriy Fedorenkoz）5月10日在Twitter上傳短片，指在5月9日，有一名俄國士兵向烏軍無人機投降。

在片段中，一名男子正在戰場壕溝上，他向無人機做出交叉雙手的手勢，示意對方不要再投擲炸彈，烏軍士兵之後把寫有「投降，跟着無人機走」字條的放到無人機上，再把字條投放到男子附近。

片段內的男子就是30歲俄士兵Ruslan Anitin，《華爾街日報》6月14日刊出他的訪問，他談到自己本來在俄羅斯伊德里察（Idritsa）經營賣酒的商店，與妻子過着中產生活。

他在約10年前曾接受強制軍事訓練，但從沒想到會實際捲入到戰爭中，以為只有專業軍人去參戰，但到了2022年9月，他收到徵召通知。他被送到另一市鎮，接受數週訓練，然後就轉到烏克蘭。

至2023年5月初，指揮官對他與其他隊員說要去烏東巴赫穆特（Bakhmut），那裏正是激戰地區，Ruslan Anitin說「我們知道，他們想把我們放進『絞肉機』。」

Ruslan Anitin憶述在投降當天，指揮官選出他與其他兩名隊友，他們獲帶到最近的戰壕，當時獲告知「如果你拒絕執行任務，你就會被槍殺。 如果你試圖撤退，你也會中彈。」

他們在壕溝持續遇到轟炸，據烏方指，無人機片段顯示Ruslan Anitin的兩名隊友在傷勢過重後自盡，一人拉下手榴彈拉環，另一人開槍自殺。

Ruslan Anitin在壕溝奔走多時後，筋疲力盡，最終只能投降。烏軍士兵、外號「拳擊手」的26歲無人機操控員稱，他最終沒有向Ruslan Anitin投下手榴彈，「儘管他是敵人，儘管他殺死我們的孩子，但我仍為他感到難過。」