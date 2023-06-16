斯托爾滕貝格：不排除留任北約秘書長

北約（NATO）秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）6月15日表示，不排除在任期屆滿後繼續留任，多名北約高層，包括他的潛在接替人選都公開支持這個想法。



路透社報道，斯托爾滕貝格的任期曾經三度延長，他原定在9月離任，但北約31個成員國至今都無法為他的繼任人選達成共識。

曾經擔任挪威首相的斯托爾滕貝格曾在2月表示自己無意連任，他日前訪問華盛頓時，被問到是否獲遊說留任時，稱自己為北約的所有決定負責，但他的前途則例外，而是交由31個盟國決定。

他15日再被問及同一問題時，重申無意連任的立場不變，並多次拒絕回應如果成員國要求他留任時的回應。

英國防相華禮仕（Ben Wallace）曾公開表示有意成為新秘書長；丹麥首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）雖然堅稱無意出馬，不過有多名外交官認為，她被視為熱門人選，而多個成員國覺得，北約有需要有首位女秘書長。

弗雷澤里克森同日表示，自己非常滿意現時的工作，而斯托爾滕貝格留任是非常好的方案。德國防長皮斯托里烏斯（Boris Pistorius）亦稱，如果大家無法就繼任人選達成共識，北約就沒有秘書長作決定，因此他個人非常支持延長斯托爾滕貝格的任期。