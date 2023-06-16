歐洲議會籲北約啟動烏克蘭入約程序

歐洲議會在當地時間6月15日，以425票贊成、38票反對、42票棄權通過一項決議，敦促在7個月舉行的北約峰會上邀請烏克蘭加入北約。



歐洲議會的議員表示，希望烏克蘭加入北約的進程在戰爭結束後立即開始，並儘快完成。

歐洲議會成員通過一項決議，呼籲在烏克蘭衝突結束後啓動將烏克蘭納入北約的進程。

歐洲議會網站公布：「周四以425票贊成、38票反對、42棄權通過一項決議。其中，歐洲議會議員強調，他們希望（烏克蘭）入約進程在戰爭結束後啟動，並盡快完成。」

消息指出，在烏克蘭正式加入北約之前，北約盟友應與烏克蘭密切合作，制定臨時安全保障機制，該機制應在衝突結束後立即實施。

消息稱：「歐洲議會強調，烏克蘭融入北約和歐盟將加強地區和國際安全，以及烏克蘭與歐洲-大西洋共同體之間的聯繫。」

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）此前表示，基輔希望在7月的北約維爾紐斯峰會上收到加入該聯盟的明確邀請。他還指出，烏克蘭軍方對烏克蘭至今未收到有關加入歐盟和北約的明確肯定答覆感到失望。北約副秘書長傑瓦納（Mircea Geoana）10日表示，聯盟內部目前在烏克蘭入約問題上尚未達成共識。

俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，克里姆林宮聽到了澤連斯基關於烏克蘭加入北約的要求，以及各方對此的不同反應。佩斯科夫稱，莫斯科在密切關注局勢，並提醒正是基輔謀求加入北約，成為俄羅斯在烏克蘭啟動特別軍事行動的原因之一。