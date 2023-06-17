布林肯訪華行　中美態度大不同：共和黨人抨擊　北京準備冷待？

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）啟程赴華，準備在6月18至19日訪問中國，此行備受關注，但外界不看好兩方能取得突破改善關係，美媒政治報（Politico）更認為，北京已準備好「冷待」。在美國國內，共和黨人則批評此行是「軟弱」表現。



政治報16日刊出「北京準備尖銳、冷淡對待布林肯行程」為題的報道，內容談到白宮國家安全委員會前兩岸及蒙古事務主任簡以榮（Ivan Kanapathy）表示「這感覺似是北京給予一個幫忙，就僅僅是讓布林肯去訪問」。

他認為北京接受布林肯訪問，是以此作為與美國財長耶倫（Janet Yellen）接觸的一步，「他們認為耶倫對他們的優先事項和利益更有利。」

圖為2023年6月7日，美國務卿布林肯（Antony Blinken）在位於沙特阿拉伯首都利雅得的阿拉伯國家合作委員會秘書處（GCC Secretariat）出席會議並發言。（Reuters）

報道又談到北京之前一再拒絕重新安排布林肯的訪華行程，美方希望這次訪問至少是踏出第一步，最終可邁向舉行美國總統拜登與中國國家主席習近平的峰會。

美擬為更多雙邊會晤鋪路

路透社17日引述不具名的美方官員指，美國期望這次行程會為更多的雙邊會晤鋪路，例如是財長耶倫、商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）與中方官員的會晤，甚至是兩國領袖峰會。

布林肯此行會否受到「冷待」尚未可知，但在美國國內，部份共和黨人已開始抨擊他的訪華行程，美國眾議院外交關係委員會主席麥考爾（Michael McCaul）認為布林肯之行象徵拜登政府對中國的「持續軟弱」，批評他試圖與北京實現外交關係正常化，破壞國家安全，要求採取更強硬態度。