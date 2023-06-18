烏干達西部學校遭武裝份子襲擊　至少40死

烏干達（Uganda）西部一所學校遭到叛軍「民主同盟軍」襲擊，造成至少40人死亡，大部分是學生。



綜合外電報道，烏干達國防部星期六（6月17日）說，與極端組織ISIS有密切聯繫的「民主同盟軍」（Allied Democratic Forces，ADF）星期五（16日）晚上11時半左右，襲擊了母蓬德市（Mpondwe）的一所中學。他們縱火焚燒宿舍，並搶奪食物。

有八人傷勢嚴重，被送院治療。另有一些人遭綁架，大多是女生。

出事的學校有超過60名學生，多數是住宿生。死者包括住在宿舍的男學生，有些被燒死或砍死。不過，當局並未透露死者的年齡。

有倖存者告訴當地媒體，歹徒對學生使用大砍刀，並向一間宿舍投擲一枚炸彈。

國防部發言人庫拉伊格耶（Felix Kulayigye）稍早前發推文說：「我們的部隊正在追擊敵人，以解救那些被綁架的人，並要摧毀這個團體。」

「民主同盟軍」1990年代後期遭烏干達政府圍剿後，流竄至剛果民主共和國（DR Congo）東部地區，並盤踞至今。

除了從事反烏干達政府活動外，「民主同盟軍」還經常襲擊當地民眾，以及剛果安全部隊和聯合國維和部隊。 2021年12月，烏干達向剛果派出部隊，兩國展開聯合軍事行動，共同打擊「民主同盟軍」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

