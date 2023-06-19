朝鮮勞動黨：盡快再射衛星　聯手「與美敵對國家」　堅持增產核武

朝鮮勞動黨第八屆中央委員會6月16至18日舉行第八次全體會議擴大會議，總書記金正恩出席全會。他首先承認發射軍事偵察衛星失敗，並確立外交路線，加強跟那些與美國敵對國家如中國、俄羅斯等合作，又計稱劃未來會繼續增產核武。



朝媒指出，負責發射衛星的相關部門幹部在會上受到檢討，會議認為官員和幹部懈怠責任才會造成發射失敗，將盡快分析失敗原因並記取教訓，在最快的時間內成功發射，不過並未詳細說明第2次發射火箭的具體時間點。

朝中社19日引述會議報告稱，朝鮮國防部門始終堅持核武器發展方向和核力量增強路線。

報告稱，「比以往任何時候肆意妄為的美國和韓國的軍事冒險活動和反動攻勢嚴重威脅了朝鮮的安全環境和發展利益，給朝鮮的前進造成了重大障礙。錯綜複雜、變幻莫測的朝鮮半島安全環境要求我們進一步加大軍事潛力的不斷更新和自衛力量強化步伐。」

報告強調，政治局就核、導彈等各種武器系統開發部門取得的一切成就，是在國家強化核戰爭遏制力的重要關頭中邁出的良好步伐，並強調國防部門始終堅持黨中央提出的核武器發展方向和核力量增強路線，以強而有力的增產成績，保衛「神聖的主體革命事業」。