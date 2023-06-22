歐盟對俄實施最新制裁方案　不包括5中國公司

歐盟成員國支持針對俄羅斯實施的新一輪制裁方案，包括打擊規避制裁的措施和制裁名單，但未將五家中國企業納入貿易制裁名單內。



據彭博社星期三（6月21日）報道，歐盟輪值主席國瑞典發推文宣布，歐盟成員國就對俄羅斯實施新一輪制裁的消息。這是自俄羅斯總統普京發起戰爭以來，歐盟對俄羅斯推出的第11輪制裁方案，其中包括禁止多種商品過境俄羅斯，並推出新措施打擊未盡力防止俄羅斯規避歐盟制裁的第三國。

此輪制裁的主要目的在於查缺補漏，解決規避制裁的問題。這尤其關係到莫斯科通過其他國家如阿聯酋、亞美尼亞、哈薩克斯坦和其他中亞國家採購違禁技術，並最終用於對烏克蘭的戰爭。

按照新機制，在外交努力失敗的情況下，歐盟國家有權針對第三國出台限制關鍵出口的措施。

歐盟使節已批准上述制裁方案，如今需獲得歐盟成員國的簽署才能正式通過生效。在此過程中，一些細節最終可能仍有調整，相關措施預計將於星期五（23日）生效。

根據最新草案，在北京方面保證會解決相關問題之後，歐盟取消了對五家中國公司的貿易制裁計劃，這些公司據稱向俄羅斯公司提供了違禁技術。三家據稱由俄羅斯控制的香港公司被列入貿易制裁名單。制裁名單將新增數十名個人和實體。

彭博社6月8日引述知情人士報道，中國外交官近幾週在布魯塞爾和北京與歐洲外交官會面，以說服歐洲官員放棄對涉援俄軍方的中企實施制裁。

港媒6月15日報道，中歐官員在布魯塞爾會談後，五家中國企業暫時從制裁名單被剔除。中方說，他們將盡力確保中國公司停止轉售歐洲製造的高科技產品，使其為俄羅斯軍方所用。

港媒6月17日報道，中國駐歐盟使團團長傅聰16日在比利時首都布魯塞爾出席一場中企商業論壇時說，中國沒有承諾阻止中國企業幫助俄羅斯軍方規避歐盟制裁。

本文獲《聯合早報》授權轉載

