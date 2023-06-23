李強訪法國晤夏巴茲　稱願推動更緊密中巴命運共同體

中國務院總理李強赴法國巴黎出席新全球融資契約峰會（Summit for a New Global Financing Pact）期間，6月22日下午會見巴基斯坦總理夏巴茲・謝里夫（Shahbaz Sharif，下稱夏巴茲）。



根據新華社，李強表示，中國和巴基斯坦始終真誠相待、彼此信任、患難與共，中方將繼續堅定支持巴方維護國家主權、民族獨立和領土完整，支持巴方走適合本國國情的發展道路，支持巴方穩定、發展和繁榮，中方願同巴方一道，推動中巴全天候戰略合作夥伴關係繼續發展，推動構建新時代更加緊密的中巴命運共同體。

李強指，2023年是中國國家主席習近平提出共建一帶一路倡議10周年，也是中巴經濟走廊啟動10周年，中方願與巴方繼續加強共建一帶一路合作，共同抓好中巴經濟走廊重大項目建設，推動走廊高質量發展，更好助力兩國經濟社會發展，中方將一如既往支持巴方加快經濟發展，增強可持續發展能力，希望巴方堅決有效打擊國內各類恐怖組織，確保中國在巴機構和人員安全，雙方要共同維護國際公平正義，維護中巴兩國乃至廣大發展中國家共同利益。

夏巴茲表示，巴中是全天候朋友和鐵桿兄弟，兩國友誼牢不可破，加深巴中友誼是巴朝野各界共識，巴方感謝中方為巴抗擊新冠疫情和發展經濟提供的有力支持，恪守一個中國原則，堅定支持中方維護國家主權和領土完整，願同中方攜手推動巴中經濟走廊高質量發展，加強各領域互利合作，巴方將盡最大努力保護在巴中國公民和機構安全。巴方反對任何遏制打壓中國的圖謀，將在多邊事務中同中方堅定相互支持。