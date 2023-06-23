號稱末日武器可襲美　俄軍工人士：波塞冬超級魚雷反應堆通過測試

俄衛網6月23日稱，俄軍工綜合體的一位消息人士在喀琅施塔得（Kronstadt）國際海軍沙龍間隙告訴俄羅斯衛星通訊社，「波塞冬」反應堆裝置已經通過了台架測試，確認了安全性，做好了運行準備。



俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在2018年國情咨文中首次披露波塞冬的研發情況。普京表示，此類無人潛航器可同時配備常規武器和核武器，能夠打擊廣泛的目標，包括航母編隊、沿海防禦工事和基礎設施。

消息人士說：「波塞冬的反應堆裝置本身已準備就緒：已經在台架上進行了測試、調試，其可操作性和安全性得到確認，已做好執行本職工作的準備。」

「波塞冬」號的作戰平台包括將於2023年投入俄羅斯海軍服役的「別爾哥羅德」號試驗型核潛艇（09852項目），以及正在北德文斯克北方機械製造廠建造的「哈巴羅夫斯克」號正規核潛艇。

據公開來源消息披露，「波塞冬」（以前稱為地位-6，北約代號Kanyon）是俄羅斯配備核動力裝置的無人潛航器項目。事實上，這是一枚核魚雷：該裝置的主要任務是將核武器運送到潛在敵人的海岸，摧毀其重要的沿海經濟單元，並通過製造廣闊的核污染區、海嘯和其他核爆破壞性影響確保對敵軍領土造成不可接受的損害。

「波塞冬」長20米，直徑1.8米，重100噸。