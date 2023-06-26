美媒指京官「摸底」布林肯：中國欲就台灣大選與華府合作

美國媒體引述知情人士透露，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）最近訪問北京期間與中國大陸高級官員的會談中，台灣即將舉行的總統選舉成為一個重要議題。



據《華爾街日報》星期一（6月26日）報道，知情人士說，北京嘗試了解華盛頓對台灣選舉的興趣，大陸官員向布林肯表達了他們對台灣執政黨民進黨總統候選人的擔憂。

知情人士稱，大陸官員暗示，台副總統賴清德的政治立場可能會加劇台海緊張局勢，進一步損害美國和大陸的關係。北京認為賴清德是「台獨」陣營的一員。賴清德曾自稱是「務實的台獨工作者」。

報道稱，大陸官員顯然希望能夠爭取美國的合作，他們提到了2003年時任美國總統喬治布殊（George W. Bush）如何向另一位台灣總統兼民進黨領導人陳水扁發出警告。陳水扁的政策當時威脅到台海現狀。

上述知情人士說，在上週的會晤中，大陸官員問布林肯，對於定於2024年1月舉行的台灣選舉的結果，美國是否有既得利益，美國人是否將民進黨視為朋友。

知情人士稱，在回答這些問題時，布林肯重申了美國政府的立場，即在台灣選舉期間，美國將不偏不倚，不支持對選舉過程進行任何干預。

《華爾街日報》也引述知情人士透露，大陸方面關於台灣問題的提問是布林肯兩天訪華行中一個主要的討論點。這突顯出台灣在多大程度上處於美國和中國大陸緊張關係的中心。

此外，知情人士說，美國和台灣官員正討論賴清德2023年夏天可能進行的訪美行，以便讓他更直觀地熟悉與美國的合作。 一種可能性是，如果賴清德在8月參加巴拉圭新總統的就職典禮，他將在美國停留。巴拉圭是台灣僅存的邦交國之一。

本文獲《聯合早報》授權轉載

