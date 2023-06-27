美國海軍司令：AUKUS核潛艇項目面臨挑戰不容低估

美國海軍司令吉爾戴（Michael Gilday）星期一（6月26日）說，美國沒有低估澳英美聯盟（AUKUS）三邊安全夥伴關係向澳洲提供核動力潛艇項目的困難。他還說，目前仍不確定該如何落實對澳洲的首批核潛艇交付。



路透社報道，澳洲、英國和美國3月份宣布的多階段AUKUS項目，計劃在2030年代末和2040年代初陸續完成，屆時英國和澳洲將採用美國尖端技術，生產和運營一種名為「澳英美聯盟」級核潛艇（SSN-AUKUS）的新型核動力潛艇。

而在2030年代初，美國應向澳洲出售三艘美國維珍尼亞級核動力潛艇。依照協議，澳洲還可向美國多訂購兩艘。

然而，一些重大問題仍然存在，美國對所需的廣泛技術共享有嚴格的限制，加上美國滿足自身需求的生產能力有限，向澳洲交付維珍尼亞級（Virginia-class）潛艇需要多長時間依然是個問號。

星期一，吉爾戴在華盛頓戰略與國際研究中心（CSIS）的論壇上，針對維珍尼亞級潛艇的提問，他說：「現在回答這些潛艇會來自哪裡還為時過早，無論是來自剩餘產能還是美國庫存。」

他說，美國的優先事項仍然是為美國海軍生產哥倫比亞級（Columbia-class）潛艇，「我們正努力使工業基地提高生產力」。

美國國家安全委員會印太事務協調員坎貝爾（Kurt Campbell）在同一論壇上說，「所有跡象表明」AUKUS項目將獲得美國和澳洲政界的支持，而華盛頓正在與多個國家討論參與AUKUS第二支柱的計劃。

本文獲《聯合早報》授權轉載

