美國合併申報新規要求披露與中俄等相關補貼

美國反壟斷機構大修合併規則，要求企業披露與中國等相關的補貼，這一改革可能會導致交易時間延長數月。



據彭博社報道，星期二（6月27日）披露的擬議調整將於本週晚些時候在聯邦公報中發布。新規要求提供過去10年有關收購的詳情，公司高管、董事和董事會觀察員的訊息，以及公司員工數據。

新的申報規則還要求披露朝鮮、中國、俄羅斯和伊朗等某些外國政府提供的撥款和貸款等補貼。國會12月通過了一項法律，要求這些機構開始收集有關外國政府補貼的訊息，因為擔心中國等國家可能向一些公司提供資金支持，扭曲競爭。

為打擊非法合併，美國司法部和美國聯邦貿易委員會（FTC）進行所謂的Hart-Scott-Rodino申報程序改革，有估計顯示，這項改革可能會讓交易時間延長多達2到3個月。

上述機構稱，這是45年來的首次改革，通過改革，他們將能夠「更有效、更高效地甄別」有反壟斷問題的交易。

這些機構將就擬議的調整公開徵求意見，徵集期60天。FTC和司法部發布最終版本後，新規才會生效，預計最終版本需要幾個月時間完成。

FTC估計，這份長達126頁的文件中列出的新規會令公司申報準備時間增加100多個小時，而現在需約37小時。

然而，彭博行業研究高級分析師Jennifer Rie稱，要想匯集這些機構要求的所有訊息和分析，公司所需時間要長得多。她說，擬議的調整可能會讓相關程序延長幾個月的時間，使美國的合併申報制度更接近於歐洲。

「我們正在考慮的是把10天的流程改成兩到三個月的流程，」Rie稱。加入彭博行業研究之前，Rie曾在反壟斷法領域從業10年。

本文獲《聯合早報》授權轉載

