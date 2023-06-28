李強：政府不要越俎代庖替企業評估風險

在不少西方國家針對中國、將「去風險」掛在嘴邊之際，中國總理李強稱「降依賴、去風險」是一道偽命題，他呼籲政府和相關組織不要越俎代庖替企業評估風險，更不要把去風險政治化和意識形態化。



李強6月27日在世界經濟論壇第十四屆新領軍者年會（又稱「夏季達沃斯論壇」）致辭時，呼籲各國摒棄零和博弈的思維，回到合作共贏的正確軌道。他說：「世界不應該也不可能退回到彼此孤立、彼此封閉的狀態。」

這場在天津舉行的論壇也被稱為「夏季達沃斯」，是冠病疫情後首次線下召開。

李強在開幕大會上對約1500名政商學界代表說：「現在在西方，有一些人在炒作所謂的降依賴、去風險，我認為在一定程度上看，這兩句話就是一個偽命題。」

他指出，全球化已使世界經濟成為你中有我、我中有你的共同體，各國經濟相互交融、相互依賴、相互成就、共同發展，「這本來就是好事，這不是壞事」。

李強也呼籲把風險評估留給企業。他說：「對於經濟風險、產業風險，企業的感知才是最敏感的，企業也是最有發言權的，應該由企業去做相應的判斷和選擇。」

李強說，政府和相關組織「不應該越俎代庖，更不應該將去風險擴大化、政治化、意識形態化」。

李強：中國第二季經濟增長將快於第一季

李強在近半小時的致辭中也就中國經濟對外做信心喊話，稱第二季度中國經濟的增速將快於第一季度，全年有望實現官方在年初定下的5％左右的增長目標。

中國經濟今年第一季取得4.5％增長，但5月的工業增加值、社會消費品零售總額等主要宏觀數據都並不理想，顯示被寄予厚望的中國經濟復甦不及預期。摩根大通、瑞銀、高盛等國際銀行本月也都紛紛下調今年中國經濟預期。

在政策方面，李強承諾，中國將在擴大內需潛力、激活市場活力、推動高水平對外開放等方面推出更多更有效和務實的舉措。

雖然沒有進一步闡述這些舉措的詳情，但他強調，中國「完全有信心、有能力」在一個較長的周期內，推動中國經濟在高質量發展的軌道上行穩致遠。

李強說：「這將不斷地擴大市場的規模，創造合作機會，為世界經濟復甦和增長，提供源源不斷的動力，同時也為各國投資者提供互利共贏的合作機會。」

談到中國經濟的前景，戴加輝認為，中國經濟的基本面讓人持樂觀態度，但還有很多因素會左右未來趨勢，包括地緣政治等因素。他說：「希望情況會好轉，許多人都在等着看到好轉的跡象。」