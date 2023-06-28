瓦格納抵白羅斯引發擔憂　盧卡申科：不會有招募中心

俄羅斯僱傭集團兵瓦格納部隊遷往白羅斯（Belarus，前稱白俄羅斯）讓北約與鄰近國家為之緊張，白通社（BelTA）6月27日引述該國總統盧卡申科（Aleksandr Lukashenko）說，瓦格納將不會在該國建立招募中心招人。



他在一個頒發軍方肩章的活動上說，如果有人想加入瓦格納，自然會找到門路。

盧卡申科稱，如果有人想加入瓦格納，白羅斯已有一位名為Dmitry可讓他們跟隨。他是瓦格納其中一名高級軍官，「他是我們的人」，一名白羅斯人。他說，該國不能阻止任何人加入瓦格納。

他說，這是為什麼瓦格納無需開設招募中心：「我認為永不會有。我相信現在我們不需開設任何招聘中心，也不會有。如果有人想加入瓦格納，他們會找到辦法的。」

立陶宛總統瑙塞達（Gitana Nauseda）6月27日在海牙（Hague）與北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）和另外六個北約盟國領導人會面後說：「如果瓦格納集團在白羅斯部署他們的連環殺手，所有周邊鄰國將面臨更大的不穩定危險。」

波蘭總統杜達（Andrzej Duda）也認為，這是令人極度擔憂的問題，他說：「我們必須採取非常強有力的決定。北約必須做出非常強硬的回應。」

根據白羅斯總統盧卡申科居中斡旋，與俄羅斯總統普京達成的談判協議，上周末發動叛變的瓦格納集團首腦普里戈任，已在星期二抵達白羅斯。普京說，不加入俄羅斯正規軍的瓦格納戰士，可以選擇轉移到白羅斯。

斯托爾滕貝格認為，現在判斷這對北約盟國意味着什麼還為時過早，他強調北約東翼的防禦近幾年已經加強。

斯托爾滕貝格說：「我們已向莫斯科和明斯克發出一個明確訊息——北約一定會保護每一個盟友、每一寸北約領土。」

他說：「我們已增加了在聯盟東部地區的軍事存在，我們在即將舉行的北約峰會做出進一步的決定，以更多高度戰備部隊和更大軍事力量來加強我們的集體防禦。」

斯托爾滕貝格指瓦格納集團兵變，表明普京對烏克蘭的「非法戰爭」加劇了俄羅斯內部分歧，「但我們絕對不能低估俄羅斯。因此我們繼續向烏克蘭提供的支持現在更顯重要。」

阿爾巴尼亞總理拉馬（Edi Rama）、比利時首相德克羅（Alexander De Croo）、波蘭總統杜達、北約秘書長斯托爾滕貝格、荷蘭首相呂特（Mark Rutte）、立陶宛總統瑙塞達、羅馬尼亞總統約翰尼斯（Klaus Iohannis），6月27日在海牙荷蘭首相府舉行會議。

北約31個成員國7月11日及12日將在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）召開峰會，杜達希望把瓦格納部隊列入峰會議程。