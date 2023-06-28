美國27歲機場地勤捲入飛機引擎死亡非意外　英媒：他故意靠近

美國德州聖安東尼奧機場（San Antonio International Airport）27歲地勤人員倫納（David Renner）6月23日被吸入飛機引擎後身亡，當地法醫辦公室26日判定他為自殺，據英媒引述消息人士指，調查人員稱他看來是故意靠近引擎。倫納曾自殺未遂，不過他的弟弟認為，倫納近數月心情不錯，沒有自殘跡象。



事發在23日晚上10時25分左右，當時達美航空（Delta Air Lines）一架飛機從洛杉磯飛抵聖安東尼奧機場，滑行至登機口時，地勤倫納被吸入引擎，當時飛機其中一個引擎仍在運轉，他因而身亡。

貝爾縣（Bexar County）法醫辦公室26日判定事件為自殺。美國國家運輸安全委員會（NTSB）也表示，飛機或機場均不存在運行安全問題。

英國《衛報》26日引述消息人士指，調查人員稱倫納看來是故意走近飛機引擎，正就此進一步調查。

倫納曾自殺未遂，也因情緒問題接受治療，不過他的弟弟喬舒亞（Joshua Renner）質疑「自殺」一說，他指倫納在過去數個月都是快樂、清醒，沒有自殘跡象。

死者為地勤服務公司Unifi Aviation的工人，為達美航空和其他航空公司的地面服務承包商。

2022年12月，美國阿拉巴馬州蒙哥馬利（Montgomery）也有類似意外，一名機場女職員走近剛降落的飛機引擎時出事，美國航空（American Airlines）的子公司皮埃蒙特航空（Piedmont Airline）被職業安全與健康管理局罰款1.5萬美元。局方認為，適當的培訓和安全程序，可以避免慘劇。