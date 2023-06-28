危地馬拉總統選舉｜阿雷瓦洛：若當選將與中國建立更緊密的關係

台灣的邦交國之一，危地馬拉將在2023年8月舉行第二輪總統投票，總統參選人之一阿雷瓦洛（Bernardo Arevalo）說，若當選將尋求與中國大陸建立更緊密的關係。



路透社報導，64歲的阿雷瓦洛6月27日接受危地馬拉廣播電台ConCriterio訪問時表示，危地馬拉需要努力擴大與中國的貿易關係。

阿雷瓦洛強調，危地馬拉的外交政策必須以自身利益為基礎，成為自己外交政策的主人。沒人可對危地馬拉的立場指手畫腳。

不過，阿雷瓦洛並沒有表明會與台灣斷交，轉而與中國大陸建交。他說，危地馬拉尋求在相互尊重的前提下，與台灣和中國大陸維持良好的政治關係。

針對阿雷瓦洛的言論，中國外交部發言人毛寧6月28日在例行記者會上說，一個中國原則是國際大義、人心所向、大勢所趨。中國相信會有更多國家選擇站在歷史正確的一邊，作出符合本國和人民根本和長遠利益的正確決斷。

曾任危地馬拉外交部次長的阿雷瓦洛，代表種子運動黨參選總統。他在6月25日以黑馬之姿獲得第二高票，與代表希望團黨的前第一夫人托雷斯（Sandra Torres）進入8月決選。

台灣外交部在給路透社的一份聲明中說，台灣將繼續向兩位總統候選人解釋台灣和危地馬拉之間的合作成果，積極尋求兩位候選人對危地馬拉和台灣之間傳統友誼的支持。

台灣在中美洲有許多邦交國，包括巴拉圭、危地馬拉。而近幾年來，中國大陸正積極拉攏中美洲的國家，說服他們與台灣斷交，轉而與北京建交。2023年3月，原本是台灣邦交國的洪都拉斯宣佈與北京建交，台灣再丟失一個邦交國。

本文獲新加坡《聯合早報》授權轉載。

