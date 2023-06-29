美國Nvidia財務總監：若限AI晶片輸中國　美企將永久失去競爭機會

美國晶片製造商英偉達（Nvidia，又譯輝達）財務總監（CFO）克雷斯（Colette Kress）稱，若限制人工智能（AI）晶片（也稱芯片）輸華，美企將永久失去競爭機會。



路透社星期三（6月28日）引述兩名知情人士報道，美國正考慮通過降低AI晶片的運算能力，收緊這類晶片出口中國的措施。

兩名知情人士稱，華盛頓去年（2022年）頒布一套限制措施，旨在遏制中國晶片行業的發展，美國政府則同時投入數以億計資金補貼國內晶片製造商。

上述措施預料最遲7月底將進一步擴大。克雷斯預計美國擴大對中國的AI晶片出口禁令不會立即對英偉達產生「實質影響」。

克雷斯說：「如果長期實施限制向中國售賣我們的數據中心圖形處理器（datacenter graphic processing units），將令美國晶片行業永久失去競爭和領導世界最大市場的機會，並影響我們未來的商機和業績。」

英偉達星期三的股價下滑1.8%，受益於AI晶片的需求激增，該公司的業績至今翻了近兩倍。

去年9月，英偉達說，美國官員要求該公司停止向中國出售兩款高階晶片。英偉達去年11月證實，他們將向中國售賣A800的新款高階晶片，以符合美國對中國半導體產業實施的技術出口管制。

《華爾街日報》星期二（27日）引述消息人士報道，美國商務部最快將在7月禁止跨國科技公司英偉達及其他晶片公司在無許可證的情況下，向中國其他相關國家的客戶出口晶片。

本文獲《聯合早報》授權轉載

