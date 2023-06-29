美國逾1.2億人遭「炙烤」　熱浪侵襲南部至少17死

新華社6月28日稱不斷蔓延的熱浪正在炙烤美國南方大部地區，已造成至少17人死亡。美國政府高溫健康綜合訊息系統28日數據顯示，逾1.2億人處於各類高溫警戒地帶。



美國氣象部門28日說，美國南方大部地區的高溫天氣可能會持續到7月4日，「許多地區將經歷本季度迄今為止最嚴重的高溫」。不僅如此，高氣溫與高濕度疊加，使得南方多地炎熱指數達到「危險高位」，居民罹患高溫相關疾病的可能性顯著增加。

德州多數地區熱浪已進入第三週。德爾里奧等城市單日氣溫多次超過43攝氏度。侯斯頓等地由於空氣潮濕和城市熱島效應等，炎熱指數飆升，終日悶熱如蒸桑拿。運營德州電網的德州電力可靠性委員會數據顯示，熱浪導致空氣調節等用電飆升，德州用電峰值需求27日突破歷史紀錄，28日將再創新高。

據美國媒體報道，南部持續的高溫天氣已造成至少17人死亡，其中包括德州南部韋布縣的11名老人，以及兩名在德州徒步旅行的青少年、一名郵遞員和一名巡線工人。在侯斯頓、達拉斯、新奧爾良等多個城市，市政當局和慈善機構開設降溫中心供居民和無家可歸者避暑。美國疾病控制和預防中心數據顯示，過去一周，美國因高溫就診的急診人數比去年同期增加約30%。

美國氣象專家說，此次極端高溫天氣主要是由「熱穹頂」現象引起。大量熱空氣在地區上空被高氣壓向下推，空氣在下沉過程中變得更熱，產生高溫天氣，高壓氣流像鍋蓋一樣籠罩在熱浪區域上方。

美國非營利研究機構「氣候中心」分析認為，氣候變化正在增加極端高溫事件的發生頻率、嚴重程度和持續時間。美國公共廣播電台援引氣候專家的話報道，厄爾尼諾現象為今年的氣候異常「火上澆油」，可能使2023年成為有記錄以來地球最熱的一年。