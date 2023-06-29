意大利總理稱不參與「一帶一路」也可與中國交好

意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）對議員說，即使不參與「一帶一路」戰略倡議，也可以與中國保持非常好的關係。



據彭博社報道， 梅洛尼星期三（6月28日）在羅馬說：「評估還在進行中。這個問題必須以謹慎和尊重的態度處理，也要讓議會參與。」

梅洛尼正在考慮推翻前政府的決定，退出「一帶一路」。中國的這個倡議已在全球範圍內為基礎設施項目提供了9000億美元資金，但也被視為北京擴大影響力的一種手段。

意大利在2019年簽署了協議，成為唯一一個加入該倡議的七國集團（G7）成員，孔特是時任首相。如果意大利不退出，將在2024年自動續約五年。

彭博社的報道稱，與歐洲其他許多國家一樣，意大利也一直陷於華盛頓和北京之間的緊張局勢升級之中。

「最好不要加碼，而是尋找最有效的解決方案來捍衛我們的利益，」 梅洛尼說。

在意大利釋出不續簽「一帶一路」合作消息後，中共中央對外聯絡部部長劉建超6月25日在米蘭同意大利工商企業界代表座談時說，中意簽署「一帶一路」是正確決定。

據中聯部發布的新聞稿，劉建超說，中意兩國企業家對深化互利合作意願強烈，中意簽署「一帶一路」合作既着眼當前，又放眼未來，有助於兩國提振合作信心，走出一條具有戰略性、前瞻性、互利性的合作道路，為世界各國建立合作夥伴關係網絡樹立榜樣。

本文獲《聯合早報》授權轉載

