泰國曼谷廊曼機場罕見意外　女子一腿捲進電動走道需「即場截肢」

泰國曼谷廊曼國際機場（Don Mueang International Airport）6月29日發生罕見意外，一女子在電動走道（travellator，或稱電動步道）上跌倒，一條腿受困其中，最終須接受腿部截肢手術。



《曼谷郵報》29日稱，意外發生6月29日上午8時40分左右，地點是曼谷廊曼國際機場第二國內線客運大樓、4號和5號登機口之間的南走廊（South Corridor）。

她當時正要去登機，飛往洛坤府（Nakhon Si Thammarat）。

該報指閉路攝錄鏡頭拍下的畫面顯示，她被行李箱絆倒後，她的腿被捲進走道最終端的機械裝置中。

泰語媒體和Facebook上流傳的資料顯示，當時受傷婦女在痛苦中掙扎着，想讓自己的腿從上走道掙脫出來。

事發後機場醫療團隊趕到，為她進行緊急的截肢手術，之後將她送往附近的送院。

出事的電動走道已暫時關閉，工程師在進行調查。

機場職員稱，當局正調查這宗意外，完成調查後將發表報告。

這宗意外沒有造成任何航班延誤。

機場當局在Facebook發文向傷者表示遺憾以及最深切的遺憾，承諾進行徹底、透明的調查，並做出全額賠償。