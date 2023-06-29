美日菲欲在南海常態化演習？中國國防部：促地區國家勿火中取栗

美國、日本、菲律賓6月中舉行三方安全會議，討論東海、南海等地區安全挑戰，據日媒指，三國欲在南海常態化演習。中國國防部6月29日回應稱，對此高度關切，又指地區國家應對此高度警惕，不要為他國火中取栗，避免損害自身利益。



日媒6月16日報道，日本、美國、菲律賓的高級官員16日在東京會面，協調東海、南海的安全戰略，並將在2023年底前起草一份戰略文件，把在南海舉行聯合演習常態化，目的是提高威懾力，及考慮到北京攻台的風險。

中國國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人張曉剛29日下午在例行記者會回應稱，注意到有關報道，對此高度關切，中方一貫主張，雙多邊安全合作要有利於地區和平穩定，而不應針對第三方或損害第三方利益。

他稱當前東海、南海局勢總體保持穩定，但個別域外國家為一己之私攪局滋事，搞軍事挑釁，製造陣營對抗，升高地區緊張局勢，地區國家應對此高度警惕，不要為他國火中取栗，避免損害自身利益。

他又指中國是國際海洋法治的堅定捍衛者和建設者，致力於通過談判協商妥善解決爭端，敦促有關國家停止損害中方領土主權和海洋權益以及導致局勢複雜化的言行，中國軍隊將密切關注形勢變化，採取堅決有力措施，堅定捍衛國家主權、安全、發展利益。