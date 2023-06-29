維珍銀河首趟太空商業飛行「銀河01」成功完成｜附直播

英國億萬富豪布蘭森（Richard Branson）旗下的維珍銀河（Virgin Galactic），在香港時間6月29日晚上完成了名為「銀河01」（Galactic 01）的首趟太空商業飛行，整個航程為時約90分鐘。



這次任務從美國新墨西哥州的美國航天發射場（Spaceport America）出發。在美國東部時間上午10 點 30 分左右，這架閃閃發光的白色火箭飛機從新墨西哥起飛，到達距地面約 45,000 英尺（13.68 公里）的高度後，太空船Unity從母艦上被釋放並墜落，飛行員點燃了太空船的發動機，然後到達漆黑的太空。

在飛行的最高點，機組人員經歷了幾分鐘的失重狀態，然後太空船進入返回模式，開始滑翔下降返回地球。

維珍銀河表示，Unity 在接近 52.9 英里（85.1 公里）的高度完成了飛行。

維珍銀河在YouTube頻道直播這次任務：

維珍銀河計劃把6人送往太空，當中包括4名付費乘客及2名機師。機艙內的乘客會到達距離地球表面逾80公里的高度，將體驗數分鐘的失重狀態。

根據《每日郵報》報道，4名乘客均是獲得意大利政府資助，每人票價為25萬美元。他們當中包括來自意大利空軍與意大利國家研究委員會（National Research Council of Italy）的研究人員。