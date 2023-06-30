三星前高管被指為在中國建廠竊取數據　否認控罪

韓國檢方5月以竊取商業機密為由逮捕一名三星（Samsung）前高管，目前正被關押在拘留中心的涉案高管崔鎮石向路透社寄出手寫信，否認檢方的指控。



路透社6月30日報道，這是崔鎮石（Choi Jinseog，音譯）自5月25日被拘留以來，首次通過媒體發聲。

崔鎮石在信中詳細闡述自己的辯護計劃，並說對於他在中國西安三星半導體晶片廠附近成立山寨版半導體廠的指控並未得到證實。

韓國水原地方檢察廳逮捕崔鎮石時說，崔從2018年至2019年間，濫用職權非法獲得三星工廠的設計圖和潔淨室的設計，然後將這些設計帶到中國西安市附近，並試圖複製一家半導體廠，最終卻因富士康（Foxconn）取消投資而沒有成功。

崔鎮石目前被關押在水原市的一個拘留中心，水原市位於首爾以南，是三星總部所在地。崔鎮石此前通過律師否認所有指控。

崔鎮石在信中說，該工廠原本計劃是為富士康修建，用於DRAM內存晶片的早期測試生產，而三星位於西安的工廠則旨在生產NAND閃存晶片。

他說，DRAM的工藝更複雜，與製造NAND閃存晶片的不同之處超過30%，而且製造這兩種晶片所使用的一些設備也不同。

崔鎮石還寫道，他的計劃是建立一條研發晶片生產線，他不需要複製三星為大規模生產而設計的晶片設施。「我們計劃建造的是研發工廠，而（三星）西安工廠沒有研發工廠。當沒有研發工廠可以複製時，就沒有理由複製。」

崔鎮石還駁斥檢察官關於他想在西安建造山寨工廠的說法，稱在權衡包括西安在內的幾個城市後，計劃是在青島建造一家工廠。

青島市和西安市政府均未回應路透社的置評請求。

本案檢察官也拒絕在7月12日開庭前對崔鎮石書信的內容發表評論。

本文獲《聯合早報》授權轉載

