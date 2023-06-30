德國教育部長促高等院校結束與孔子學院合作

德國聯邦教育部長施塔克-瓦青格（Bettina Stark-Watzinger）敦促德國高等院校結束與孔子學院的合作，並稱面對中國對科學和教育的直接影響，德國必須設定明確的界限。



《德國之聲》6月29日報道，施塔克-瓦青格對德國《商報》說，更多的高等院校應該以批評眼光重新評估同孔院的聯繫，以便承擔起責任。

德國目前有19所孔子學院在運作，過去幾年，包括漢堡大學（University of Hamburg）、法蘭克福大學（Goethe University Frankfurt）、杜塞爾多夫大學（Heinrich Heine University Düsseldorf）、特里爾大學（University of Trier）在內的多所大學結束與孔院的合作。

但報道指出，一些孔院雖然不再掛靠大學，但沒有真正關閉。

德國6月發布的《憲法保護2022年年度報告》寫道：「在中共的影響戰略中，中國孔子學院特別有助於傳播中國的無瑕形象。中共還利用一些忠於政權的中國僑民和學生。這些人尤其被用來壓制對中國共產黨政策的批評，並在國外傳播黨的官方說法，以便對他們的社會和職業環境施加影響。」

施塔克-瓦青格3月曾訪問台灣，是26年以來首位到訪台灣的德國聯邦部長。她所在的自民黨多年以來對在德孔院持批評態度，一度曾考慮向聯邦議院提交禁止孔院的法案。

施塔克-瓦青格的前任、基民盟黨籍的前德國聯邦科教部長卡利切克（Anja Karliczek）也對孔子學院「深感憂慮」，她曾寫信給德國高校校長會議和文化部長會議，呼籲德國高等院校重新評估孔子學院在德國大學中的作用，並得出正確的結論。

本文獲《聯合早報》授權轉載

