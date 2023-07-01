德國總理朔爾茨：企業比國家更應降低對華風險

德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）說，歐盟與中國的「去風險化」，更多是基於企業層面，而不是國家層面。



路透社報道，朔爾茨星期五（6月30日）在布魯塞爾出席為期兩天的歐盟領導人峰會後對記者說：「（歐盟對中國）降低風險不是一個短期項目，因為它主要涉及需要由企業作出的決定。」

朔爾茨補充說，在過去，企業往往需要承擔重大風險，因為他們只選擇依賴一個供應商，且不會考慮供應商所在的地理位置。

他指出：「這是關於不要把所有雞蛋放在同一個籃子裡的（決定）……這就是他們（企業）現在正在做的事情，他們早就開始了這個過程……這首先不是由國家決定的，因為我們不會告訴他們（應該）在哪裡投資。」

為了緩和歐中關係，歐盟委員會主席馮德萊恩曾提出與中國要「去風險」而不是「脫鈎」。

6月20日，歐盟發布的一項計劃概述了有關如何確定安全風險，控制關鍵技術出口、限制未來敏感投資的提議。歐盟也在尋求改革脆弱的關鍵資源供應（如原材料，半導體和汽車電池），加大對被認為具有戰略重要性的新興科技的投資。

分析認為，歐盟官員試圖實現一種微妙的平衡，既要能夠對有軍事影響的領域進行有針對性的干預，又要維持和中國市場更廣泛的貿易聯繫。

本文獲《聯合早報》授權轉載

