肯尼亞嚴重車禍　失控貨櫃車輾過小巴乘客途人　至少48死30重傷

肯尼亞警方稱一輛貨櫃車6月30日晚在西部一條公路的繁忙路口撞到很多其他車輛及行人，至少48人死亡。



出事的公路連接名為凱里喬（Kericho）及納庫魯（Nakuru）小鎮。

卡塔爾半島電視台6月30引述地方警察首長馬耶克（Geoffrey Mayek）對記者說：「目前我們能證實意外造成48人死亡，我們懷疑還有1或2人仍困在貨櫃車底部。」

他稱有30人嚴重受傷，並被送往不同的醫院。他稱傷者人數可能更多，但他們現在確定有30人重傷。

區域警察指揮官奧德拉（Tom Odera）確認意外發生後迄今48人死亡。

當地媒體稱，大雨對救援構成障礙。

馬耶克稱當局懷疑一輛貨櫃車失控衝往一批泊在車站的小巴，將它們輾過，也導致身在車站的乘客和路人受傷。

名為奧蒂諾（Peter Otieno）、目擊此案發生的司機說，他看到那輛超速的貨櫃車駛來，他於是扭動方向盤避過須它迎面相撞。他說在意外現場看到20具屍體，還有一些屍體被壓在車下。

肯尼亞紅十字會稱貨櫃車猛撞逾6輛車，以及輾過途人。

卡塔爾半島電視台稱，當地電視台發布的照片顯示，幾輛汽車被毀。