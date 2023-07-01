米利：無迹象顯示習近平決定攻台　美軍須加速現代化應對中國崛起

美軍參謀首長聯席會議主席、陸軍上將米利（Mark Milley）6月30日表示，美軍必須加速現代化進程，應對中國快速崛起，又指認為中國國家主席習近平尚未決定在2027年進攻台灣。



米利30日在美國全國記者協會（National Press Club）活動上稱，中國正利用其金融實力建立一支極其強大的軍隊，領導層更曾公開表示，希望未來10年稱霸亞洲，本世紀中葉超越美國軍事實力。

他表示，「本世紀的地緣戰略歷史很可能取決於美中關係，以及中美關係是繼續競爭，還是陷入大國戰爭。」

米利強調，中國是美軍的頭號挑戰，而機械人與人工智能（AI）等新興技術將影響未來戰爭，美軍不能落後於中國等潛在對手，必須加速現代化進程，並理解戰爭形式正重大且激烈地變化，若不能適應，即無法在未來環境中作戰。

無迹象顯示習近平決定攻台

美媒記者2022年9月時引述美國中央情報局（CIA）副局長戴維・科恩（David Cohen）稱，美方判斷習近平已告訴解放軍，他想他們2027年前具備武統台灣的能力。

米利對此表示，無迹象顯示習近平已決定進攻台灣，美國和其他國家仍有時間向中方表明，動武是一個壞主意。

他續指，美方「想確保習主席每一天醒來都會說，『今天不是（下決定的）那一天』 ，而這就是威懾的全部本質。」