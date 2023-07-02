日媒：俄羅斯從中企購入多架無人機　標明用於烏克蘭戰爭

日媒7月1日引述俄羅斯海關記錄稱，俄方數月來持續向中國公司購買無人機，包括遭到美國制裁的中國民用無人機生產商大疆創新（DJI）旗下產品，且明顯用於烏克蘭戰事。



日經亞洲（Nikkei Asia）7月1日報道稱，從Exim Trade Data及Export Genius等多個來源取得的俄羅斯海關記錄顯示，2022年12月至2023年4月期間，俄羅斯公司曾進口最少37架價值約10.3萬美元的中國製無人機及相關設備。在清關記錄中均被明確標為「用於特別軍事行動」。

報道稱，俄羅斯買入的37架無人機中，有3架由深圳嘉馳機電技術有限公司製造，重量由25至150公斤不等，2月1日由俄羅斯資訊科技公司Status Compliances進口；另外34架則為1及3月運抵的大疆產品，分別重250克至7公斤，其中24架屬Mavic 3機型。

慶應義塾大學無人機專家古谷知之稱，重逾 25 公斤的大型無人機可用於偵察，改造後可用於攻擊，甚至自殺式襲擊；大疆Mavic 3一類小型無人機則可用於收集情報。

報道指，俄羅斯公司亦曾向中企購入22部用於檢測及干擾無人機的設備，總值逾120 萬美元，另以約3.6萬美元購買10部「堅固」的手提電腦，均被標為用於戰爭。

記錄顯示，總部設在香港的深威科技香港有限公司（ Shenwei Technology HK）和APIO Group亦曾向俄羅斯出售無人機及消音器。報道稱，兩者似乎均未有在港設置實體營業場所，疑似僅是空殼公司。