耶倫7月6日起訪華將晤中國官員　美國財務部官員料無重大突破

中國財務部新聞辦公室7月3日宣布，經中美雙方商定，美國財政部長耶倫（Janet Yellen）7月6日至9日訪華。英媒引述美國財務部官員指，耶倫此行預料沒有重大的突破。



這將是繼美國國務卿布林肯（Antony Blinken）後，今年第2次美國高級官員訪問中國。路透社2日報道，美國財政部官員預計耶倫訪華不會有重大突破，但表示希望進行具建設的對話，增加兩國官員的溝通。

這間傳媒引述美國財政部高級官員稱，耶倫訪華期間會與中方官員討論包括華府對中國新反間諜法的憂慮在內的廣泛議題，但拒絕透露她會與哪些官員會面。

報道引述另一名華府官員稱，預料耶倫會與何立峰會會晤。

彭博社6月26日引述消息報道，耶倫計劃7月初訪問北京，與中方進行高級別經濟磋商。中國外交部當時未有證實消息，僅稱中美各層級保持溝通。

耶倫28日接受全國廣播公司（MSNBC）採訪時稱希望前往中國建立關係，並承認美中之間存在分歧。

她說：「我前往中國的希望是重新建立聯繫。有一群新的領導人，我們需要相互了解。而且我們需要相互討論我們的分歧，這樣我們就不會有誤解，不會誤解彼此的意圖。」

耶倫在訪問中還說，美國現在和將來都會採取行動保護國家安全利益，即使這「給我們帶來一些經濟成本」。

外界早已預期耶倫訪華，她4月也曾稱，美國不尋求與中國在經濟上脫鈎，訪華行程將在「合適時機」進行。