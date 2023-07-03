瑞典譴責焚燒《可蘭經》　伊斯蘭合作組織籲採取集體措施

瑞典政府譴責在斯德哥爾摩最大清真寺前焚燒《可蘭經》的行為，並稱之為「仇視伊斯蘭」行為。與此同時，擁有57個成員國的伊斯蘭合作組織呼籲成員國採取集體措施，以避免未來再發生類似事件。



法新社報道，瑞典外交部星期天（7月2日）發表聲明說：「在瑞典的示威中犯下仇視伊斯蘭的某些個人行為，瑞典政府完全理解這種行為可能會冒犯回教徒。」

瑞典外交部說，「我們強烈譴責這種行為，這種行為絕不代表瑞典政府的觀點。」

一名居住在瑞典的37歲伊拉克公民穆米卡（Salwan Momika），上星期三（6月28日）在斯德哥爾摩最大清真寺前踩踏並焚燒幾頁《可蘭經》。

總部位於沙特阿拉伯的伊斯蘭合作組織（OIC），星期天就瑞典發生焚燒《可蘭經》事件商討回應措施。

OIC召開「特別」會議後發表聲明，敦促OIC成員國「採取統一和集體措施，防止褻瀆《可蘭經》事件重演」。

瑞典外交部隨後發表聲明說：「焚燒《可蘭經》或任何其他聖書，都是無禮和不尊重的行為，也是一種明顯的挑釁。瑞典或歐洲絕不容許種族主義、仇外心理和相關不容忍言論。」

瑞典外交部同時也說，「集會、言論和示威自由權，在瑞典受到憲法的保護」。

伊拉克、科威特、阿拉伯聯合酋長國、摩洛哥等國，為焚燒《可蘭經》事件召見瑞典大使表達抗議。

伊朗外交部長阿卜杜拉希揚（Hossein Amir-Abdollahian）星期天宣布，伊朗將推遲派遣新任駐瑞典大使到斯德哥爾摩履新。

本文獲《聯合早報》授權轉載

